Cindy Verbrugge trekt N-VA-lijst 28 april 2018

02u32 0

Cindy Verbrugge (46) is de lijsttrekster van N-VA. Sinds november 2017 is ze gemeenteraadslid.





"We zijn in De Panne momenteel de enige zuivere lijst", zegt Verbrugge. Ze is samen met Westtoer-baas Stefaan Gheysen en mama van Lucas en Marie.





Beroepshalve werkt Cindy op het kabinet van minister-president Geert Bourgeois. "We voeren op een positieve en constructieve manier oppositie en focussen ons op de inhoud en haalbaarheid van dossiers. Ik ben ervan overtuigd dat N-VA een meerwaarde kan betekenen in het beleid. De heraanleg van de Zeelaan en Zeedijk zijn maar twee werkpunten. Ook het fileleed in Adinkerke moeten we dringend aanpakken."





(GUS)