Chirofuif NachtWacht richt zich ook naar 30-plussers GUS

08 april 2019

08u41 0 De Panne Vrijdag organiseert Chiro Windekind van Adinkerke zijn fuif NachtWacht. Vorig jaar feestten 1250 fuifgangers mee. Dit jaar hoopt de jeugdvereniging ook dertigplussers aan te trekken.

“Ons doelpubliek zijn mensen tussen 16 en 25 jaar”, zegt Andreas Viaene van de Chiro. “Fantastisch uiteraard maar ook de iets oudere bevolking is meer dan welkom vandaar dat we zorgden voor een aangepast genre. In de kleinere zaal draaien we muziek uit de nineties en nillies met de lokale dj’s Suresh en Danny Burki. In de grote zaal programmeren we de commerciëlere feestmuziek met Michael Schack (drummer van Netsky) als headliner. Ook Da Rick is een grote naam waar we best fier op zijn. Voor onze vijfde editie mag het dus wat feestelijker.” Tickets in voorverkoop kosten zes euro en kunnen tot woensdag 18 uur besteld worden. Daarna kan je voor acht euro binnen.