Chauffeur vuilniswagen vrijuit na aanrijding die Georgette (79) het leven kost 03 juli 2018

I.C., een chauffeur die rijdt voor de firma Garwig, is door de politierechter in Veurne vrijgesproken voor een dodelijk ongeval van 17 oktober vorig jaar in de Lindenlaan in De Panne. Toen werd de 79-jarige Georgette Cuvelier doodgereden door de vuilniswagen van I.C. De zoon van Georgette, Kurt Debusschere, had op het proces zélf gevraagd om de bestuurder van de vuilniskar niet te straffen. "Ik ben zelf trucker en weet dat het gevaar soms in een klein hoekje zit en je niet alles gezien kan hebben." I.C. reed op het moment van het ongeval 11 kilometer per uur. Toch belandde de bejaarde dame met haar winkeltrolley onder de wielen van het voertuig. De man verklaarde dat hij niets had gehoord of gezien. Getuigen konden niet zeggen hoe de vrouw de straat precies had gedwarst. "Als niemand het weet, dan kan ik het ook niet weten. Ik ben God niet die alles weet", sprak de politierechter gisteren. Dus kreeg I.C. de vrijspraak. Zowel hij als Kurt Debusschere, zoon van het slachtoffer, verlieten in stilte de zaal. (JHM)