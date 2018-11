Celstraf voor hardleerse friturist blijft 13 november 2018

Een 55-jarige hardleerse friturist heeft opnieuw een zware straf gekregen van de politierechter nadat hij liefst 6 maal betrapt werd achter het stuur van zijn wagen terwijl hij al een rijverbod had.





Vijf keren gebeurde dat zelfs in dezelfde maand. Zijn auto bleek bovendien niet gekeurd of verzekerd te zijn. P.T. vond zijn eerdere straf te zwaar en tekende verzet aan. Nu krijgt hij een iets mildere straf, maar die blijft nog steeds zwaar. P.T. kreeg een celstraf van 6 maanden maar met uitstel deze keer. Hij kreeg ook een rijverbod van 6 maanden en moet alle proeven opnieuw doen. Tot slot moet hij ook 3.480 euro ophoesten. "U steekt uw middenvinger uit naar de politiediensten. U bent een hardwerkende West-Vlaming, maar heeft lak aan alle regels. U moet eens nadenken hoe u uw gedrag zult veranderen", zei de politierechter. (JHM)