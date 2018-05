Caféganger in de cel na vechtpartij 03 mei 2018

Een patrouille zakte dinsdag rond 17 uur af naar een café in de Pannelaan in Adinkerke. Twee jongeren gingen er met elkaar op de vuist, waardoor de uitbaters de politie belden.





Toen de patrouille aankwam en wilde ingrijpen, nam een van de jongeren een dienblad en trachtte een inspecteur ermee te slaan. Tijdens de overmeestering werd volgens de politie Westkust nog geschopt en probeerde de jongeman een kopstoot te geven aan een inspecteur. Uiteindelijk werd de agressieveling in de boeien geslagen en bestuurlijk opgesloten in de politiecel. Een inspecteur raakte licht gekwetst aan de pols.





De agressieve caféganger werd ondervraagd en vrijgelaten nadat hij was gekalmeerd. Er werd een proces-verbaal opgesteld voor slagen en verwondingen en weerspannigheid. (BBO)