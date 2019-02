C-hotels investeert 11 miljoen euro in nieuwe hotels in De Panne en Oostende en uitbreiding Zeegalm in Middelkerke GUS

15 februari 2019

16u47 0 De Panne C-Hotels breidt zijn imperium langs de kust uit. In mei opent het Cocoon in Oostende, in juni Continental in De Panne en in juli hotel Zeegalm in Middelkerke. In de portefeuille van C-Hotels zitten nu al zeven hotels aan de kust met samen 430 kamers. Dat aantal zal stijgen naar 550 units.

C-Hotels had al een hotel in Westende, twee hotels in Middelkerke, drie in Oostende en één in Blankenberge. “We merken een groeiende vraag van de verblijfstoerist”, motiveert marketingmanager Tomas Sergeant de investering van 11 miljoen euro in twee nieuwe hotels en een uitbreiding van een bestaand. “Voor het eerst zetten we voet aan wal in de regio Westkust. We kochten het beschermde gebouw waarin vroeger hotel Continental was ingericht in de Dumontwijk in De Panne. Dat pand stond een aantal jaar leeg. Op 17 juni openen we er C-Hotels Continental met 40 kamers waarvan vijf voor families en vijf met zeezicht. Bijzonder is het gebouw zelf dat dateert uit 1904. De gevel en centrale trap zijn beschermd. In het interieur leggen we met rosettes aan het plafond en decoratie aan de muur accenten naar het verleden. Tien tot vijftien personen kunnen er aan de slag.”

Vierde hotel

“In Oostende richten we momenteel hotel Cocoon in, in de Van Iseghemlaan. Het Acces Hotel sloot vorig najaar de deuren”, vervolgt Tomas. “De renovatie van 67 kamers moet tegen eind mei dit jaar klaar zijn. In Oostende hebben we al drie hotels maar de kuststad herleeft door de vele evenementen en de investeringen van het stadsbestuur. Dat resulteert in een stijgende vraag naar hotelovernachtingen. De huiselijke en open sfeer zal Cocoon typeren. Tussen de vijftien tot twintig werknemers zullen er het onthaal en ontbijt verzorgen en de kamers schoonmaken.”

Uitbreiding

“Tot slot investeren we in het vakantiepark Zeegalm”, besluit Tomas. “De 22 bestaande studio’s renoveren we. Daar zullen toekomstige bewoners kunnen intekenen op een hotelservice. Daarnaast trekken we een nieuw gebouw op met 20 hotelkamers. Dat pand zal het huidige vakantiepark Zeegalm met een 120-tal bungalows opwaarderen. Het zwembad vervangen we door een natuurzwembad. Voor Middelkerke hebben we een tiental vacatures. Het project willen we afronden tegen 15 juli van dit jaar.”

Solliciteren voor een job bij C-hotels kan via jobs@c-hotels.be.