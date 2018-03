Buurtwinkel Okay is open 28 maart 2018

In de Kerkstraat 28 in De Panne kan je voortaan boodschappen doen bij de nieuwe buurtwinkel Okay. In een pand van 616 vierkante meter zijn veertien mensen aan het werk onder winkelmanager Kim Casier. "Dagelijks wordt er vers brood geleverd en onze medewerkers bakken zelf koffiekoeken en broodjes af", laat Kim weten. Bij de inrichting van de winkel is ook veel aandacht besteed aan de duurzaamheid. "De ledverlichting zorgt voor een lager energieverbruik en in de toiletten hergebruiken we het regenwater. Drie kwart van de warmte in de lucht recupereren we. En de CO2-uitstoot van de koeling daalde met liefst 90 procent omdat die werkt op propaangas." Okay is van maandag tot en met zaterdag open van 8.30 tot 19.30 uur en vanaf de paasvakantie tot eind september ook op zondagvoormiddag. Info: www.okaydepanne.be. (GUS)