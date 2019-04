Buurtbewoners ruiken brand: buurman valt in slaap met pot witloof op vuur Bart Boterman

19 april 2019

14u37 4 De Panne In de Veurnestraat in De Panne ontstond donderdagavond iets voor 21 uur paniek door rookontwikkeling in een woning. De brandweer werd opgeroepen door buurtbewoners. Het bleek te gaan om een aangebrande pot witloof op het vuur.

De brandweer snelde ter plaatse, maar intussen hadden de alerte buurtbewoners de bron van de rook al kunnen lokaliseren. De bewoner van het huis in kwestie was in slaap gevallen terwijl het de pot nog op het brandend fornuis stond. De man werd wakker en kon de pot tijdig buiten zetten alvorens de situatie escaleerde. De brandweer deed het nodige nazicht en kon na een kwartiertje vertrokken. In het huis is wel enige rookschade.