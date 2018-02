Burgemeesters zwaar ontgoocheld in vernieuwde Driedaagse KOKSIJDE SCHRAPT SUBSIDIE DE PANNE BETAALT, MAAR KRIJGT MINDER

07 februari 2018

02u36 0 De Panne De burgemeesters van Koksijde en De Panne zijn ontgoocheld: de Driedaagse Brugge-De Panne duurt slechts twee dagen én start telkens in de provinciehoofdstad. Ann Vanheste van De Panne zal vermoedelijk 110.000 euro uit de gemeentekas blijven betalen, in de hoop dat de koers blijft bestaan. Een misnoegde Marc Vanden Bussche schrapt de Koksijdse subsidie van 70.000 euro.

Bruno Dequeecker, voorzitter van Veloclub De Panne Sportief, legt de wijzigingen uit. "De Belgische wielerbond zette de nieuwe datum op 20, 21 en 22 maart. We schrappen de geplande 'sprint challenge' van 20 maart door te weinig interesse van de ploegen. Woensdag gaat de Men's Classic wel door, net zoals de Women's Classic op donderdag. Beide wedstrijden zullen uitgezonden worden op de VRT, RTBF en Eurosport. De nieuwe startplaats is Brugge, centraler in onze provincie. Het is op aanraden van de wielerbond dat we ons parcours uitsluitend in West-Vlaanderen hebben uitgestippeld. De renners zullen aankomen in de Zeelaan in De Panne. Ondanks het schrappen van één dag behouden we de merknaam Driedaagse, maar we veranderen die naar Driedaagse Brugge-De Panne. Het wordt een overgangsjaar en in 2019 pakken we uit met een World Tour-wedstrijd, nu rijden alleen de dames van dat niveau. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze koers zal groeien naar een sportief hoogstaande wedstrijd. Of het opnieuw een driedaags wielerevenement wordt, is koffiedik kijken."





Plopsaland

Burgemeester Ann Vanheste (DAS) vindt het jammer dat de Westkust niet meer prominent in beeld komt. "Toch overweeg ik het budget van 110.000 euro te blijven betalen om het voortbestaan van het evenement te garanderen. Ik geef toe dat we nu meer betalen om minder te krijgen. Het zijn altijd drie topdagen geweest voor De Panne, maar we blijven vechten voor de toekomst, zodat de Driedaagse opnieuw een succesverhaal wordt." CEO van Plopsa Steve Van den Kerkhof vindt het vooral spijtig voor De Panne. "Vorig jaar vonden de ploegenvoorstelling en de start van de Driedaagse in ons pretpark plaats. We boden gratis het ontbijt aan omdat we graag lokale evenementen steunen. Een brief van Golazo (de organisator met wie de Veloclub samenwerkt voor de Driedaagse, red.) maakte duidelijk dat de start niet meer in Plopsaland zou zijn. Onze deur voor de organisatie blijft evenwel open staan."





In graf omdraaien

Koksijds sportschepen Dirk Dawyndt (LB) is kwaad. "De datum stond al jaren onder druk, maar de toenmalige voorzitter - wijlen Bernard Van de Kerckhove - heeft er steeds voor gezorgd dat de traditie bleef bestaan. De Driedaagse voor de Ronde van Vlaanderen was een fantastische zet, maar dat is nu voorbij. Bernard zou zich in zijn graf omdraaien, mocht hij weten dat de datum veranderd is. De 'sprint challenge' had meer weg van een veredelde kermiskoers zonder live-uitzending. Wat rest zijn twee wielerdagen waar Koksijde nauwelijks een rol in speelt. Onze steun van 70.000 euro schrappen we." Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) treedt zijn schepen bij: "De aankomst in Koksijde was al 45 jaar een traditie tijdens de Driedaagse. Een ware kermis was het voor onze gemeente en de regio. We houden er vandaag een wrang gevoel aan over. Koksijde blijft wel nog een op-en-top cyclocrossgemeente en daarop zetten we maximaal in."