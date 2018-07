Bromfietser rijdt tegen aanhangwagen en blaast positief 25 juli 2018

02u42 1

In de Koekuitstraat in Adinkerke reed maandagavond rond 18 uur een bromfietsster tegen een geparkeerde aanhangwagen.





Een ambulance kwam ter plaatse, maar volgens de politie gedroeg de vrouw zich agressief tegen de ambulanciers. Ze raakte niet gewond, maar legde wel een positieve ademtest af. De bromfietsster diende haar rijbewijs voor 6 uur in te leveren. (BBO)