Brand in zekeringskast zet appartement in lichterlaaie 03 april 2018

02u26 0 De Panne In de Bortierlaan in De Panne heeft vrijdagavond een zware brand gewoed in een appartement.

De 50-jarige bewoonster was omstreeks 21.30 uur televisie aan het kijken, toen ze plots geknetter hoorde. Een zekeringskast op de zolder van de flat bleek in vuur en vlam te staan. De vrouw wilde de vlammen nog zelf te lijf gaan, maar dat was tevergeefs. Ze verliet uiteindelijk het gebouw samen met haar onderbuur en kat in afwachting van de brandweer. Bij aankomst van de posten van De Panne, Oostduinkerke en Koksijde sloegen de vlammen al door het dak van het pand, dat in totaal drie appartementen herbergt. Slechts twee ervan waren op het moment van de brand bewoond. De pompiers hadden het vuur uiteindelijk relatief snel onder controle. Het appartement waar de brand uitbrak bleek evenwel reddeloos verloren. Ook de flat van de onderburen liep waterschade op. De bewoners konden de nacht doorbrengen in het nabijgelegen Ibis-hotel in afwachting van een ander onderkomen. Niemand raakte uiteindelijk gewond. (SDVO)