Bouw nieuw zeilwagencentrum start dit voorjaar 02u35 0 Foto Architect Filieux Janis Een toekomstbeeld van het zeilwagencentrum. De Panne De gemeenteraad van De Panne heeft unaniem het ontwerp voor nieuwe zeilwagengebouw in de Dynastielaan goedgekeurd. Dit voorjaar, zodra de aannemer is aangesteld, kan de bouw starten. De werken zullen een jaar duren.

"Op het strand is er weinig uitbreiding mogelijk, maar we hebben de maximale bouwoppervlakte benut", zegt schepen van Openbare Werken Johan Blieck (CD&Vplus). "De nieuwbouw wordt vooral functioneler, met een bar, een afsluitbare vergaderzaal, opbergruimte, sanitair en een loods. De bestaande opslagruimte kunnen we verdubbelen. Er is een budget van 1,1 miljoen euro en van Toerisme Vlaanderen kregen we een subsidie van een kwart miljoen euro." Benny Dezeure van de Landelijke Zeilwagenfederatie benadrukt dat de werking tijdens de bouw verzekerd is. "De initiatielessen zullen zooals normaal doorgaan en ook de leden kunnen er blijvend terecht. We zullen een aparte sanitaire wagen plaatsen. De gemeente heeft beloofd ons logistiek te steunen." De liberale fractie binnen de oppositiepartij Visie 2020 & N-VA had lof voor de architect die het plan kwam toelichten. Cindy Verbrugge (N-VA) had wat kritische noten over de toegankelijkheid naar de toerist en gebruiker toe: er is slechts één vergaderzaal en er ontbreekt een groendak. "Omdat we meer regenwater van het dak willen recupereren", antwoordde schepen Blieck daarop. (GUS)