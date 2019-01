Blauwe smurrie aangespoeld op strand Bart Boterman

02 januari 2019

18u45 0 De Panne Op het strand van De Panne is vandaag blauwe smurrie aangespoeld. Het goedje met een turquoise kleur ligt over een drietal kilometer verspreid aan de waterlijn, vanaf De Panne in de richting van Frankrijk.

De brandweer ging ter plaatse na verwittiging door wandelaars. “Er zijn stalen meegenomen voor onderzoek in het labo”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. Volgens hem gaat het in massa om kleine hoeveelheden maar duikt het spul wel geregeld op over een lengte van een drietal kilometer. “Voorlopig blijft de stof liggen omdat het onmogelijk is om de deeltjes machinaal te verwijderen en zelfs onbegonnen werk om dit manueel te doen. Indien er meer smurrie zou aanspoelen of de stof blijkt gevaarlijk, grijpen we alsnog in”, aldus Kristof Louagie.

Het is voorlopig af te raden om het goedje aan te raken. Vermoedelijk is de smurrie afkomstig van een schip, al is dat nog niet zeker.