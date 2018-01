Bezoekerscentrum De Nachtegaal maandenlang dicht 02u32 0

Het provinciale bezoekerscentrum De Nachtegaal in De Panne is dicht voor grondige renovatiewerken. "De Nachtegaal moet evolueren naar een kenniscentrum met kustnatuur als centraal thema", laat gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) weten. "De huidige inkomzone vervangen we door een open exporuimte waarin de infobalie één geheel vormt met de winkel en de toog van de cafetaria. De voorgevel met glazen wand geeft zicht op de achterliggende tuin. Ook de trap geven we een andere plaats zodat we de eerste verdieping beter kunnen inrichten. De eigenlijke werken starten in maart, maar het centrum is nu al gesloten. We beginnen met de afbraakwerken, het verplaatsen van de trap, het vernieuwen van de vloer en het plaatsen van drie nieuwe ramen met zicht op de speeltuin." Die eerste fase kost 421.000 euro. Daarna volgen de werken aan de elektriciteit, de ventilatie en het sanitair, goed voor 62.000 euro. Vanaf 15 juni opent een pop-upbar met onthaal in de tuin. De opening van het centrum en de expo is gepland voor oktober dit jaar. (GUS)