Bezoekers vergapen zich aan dure klassebakken op dijk 13 augustus 2018

De eerste editie van de 'Elegance car and bike show' op de Zeedijk in De Panne heeft veel volk gelokt. Al van 's ochtends vroeg vergaapten de bezoekers zich aan tientallen wagens van merken zoals Ferrari, Detomaso, Ford Mustang en de Rolls-Royce. Daarnaast stonden ook heel wat dure motoren geparkeerd. "Alle bolides samen hebben een waarde van een paar miljoen euro's", weet medewerkster Sophia Bouaissi. "Pierre Story van Night & D Events kwam met het initiatief op de proppen en kreeg de steun van de gemeente De Panne. Het is de bedoeling dat we er een jaarlijkse afspraak van maken. Voor de deelnemers is het een prettig weerzien met elkaar. En de toeristen weten zo'n unieke voertuigen wel te smaken." (GUS)