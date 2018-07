Bewoonster (76) zwaargewond na brand 10 juli 2018

02u46 0 De Panne In de Kasteelstraat in De Panne is gisteren de 76-jarige J.D. zwaargewond geraakt tijdens een brand in haar woning.

Het vuur woedde rond 14.30 uur op het gelijkvloers, in een achterbouw. "Het slachtoffer werd met brandwonden en rookvergiftiging naar het ziekenhuis overgebracht. Een bewoner van een van de bovengelegen appartementen kon zichzelf in veiligheid brengen", zegt Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. "Het vuur was snel onder controle, maar de woning is beneden volledig uitgebrand. Ook de bovengelegen appartementen liepen rookschade op. Op de tweede verdieping kon de brandweer nog een hondje bevrijden uit een appartement", aldus Louagie.





Mogelijk lag een vergeten potje op het kookvuur aan de basis van de brand. Een branddeskundige is aangesteld om de precieze oorzaak te achterhalen. Burgemeester Ann Vanheste (DAS) was eveneens ter plaatse. "De drie bewoners van de bovengelegen flats moeten tijdelijk een onderkomen zoeken. Twee onder hen hebben zelf een plaats gevonden. Voor één iemand wordt een crisiswoning van de gemeente opengesteld", aldus Vanheste. (BBO)