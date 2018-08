Bewoners wakker door alarm, inbreker neemt de benen 09 augustus 2018

In de Duinrooslaan in De Panne werden bewoners dinsdagnacht rond 3.45 uur opgeschrikt door een inbreker. Een onbekende was gaatjes in een raam aan het boren om binnen te dringen, maar het alarm trad plots in werking. De bewoners belden onmiddellijk de politie, die de inbraakpoging wel kon vaststellen, maar geen verdachte meer in de buurt kon aantreffen. De inbreker slaagde erin te ontkomen. Het labo kwam ter plaatse om sporen te onderzoeken. (BBO)