Bewoner betrapt inbrekers op heterdaad Bart Boterman

13 februari 2019

In de Westhoeklaan in De Panne heeft een bewoner dinsdagnacht twee inbrekers op heterdaad betrapt.

De man was rond 1.50 uur nog televisie aan het kijken in de woonkamer en hoorde plots hoe een aan diggelen werd geslagen. Toen de man in de slaapkamer ging kijken, zag hij buiten twee mannen wegrennen. Het rolluik was ook naar boven was geduwd door de inbrekers. De bewoner belde onmiddellijk de politie. Volgens de politie Westkust deden patrouilles nog opzoekingen in de buurt, maar werden de inbrekers niet meer aangetroffen. Er is een proces-verbaal opgesteld en de politie opent een onderzoek.