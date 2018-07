Betrapte transmigranten op de vlucht BART BOTERMAN

17 juli 2018

In Adinkerke trof een Britse vrachtwagenchauffeur gisterenmorgen rond 7 uur een groep van een twintigtal vluchtelingen aan in de laadruimte van zijn vrachtwagen. Volgens de politiezone Westkust had de chauffeur een tussenstop gedaan in Calais en zijn de vluchtelingen wellicht op dat moment aan boord geklommen. Toen de vrachtwagenbestuurder aan Dijk in Adinkerke stopte, merkte hij dat er mensen in zijn laadruimte zaten. Bij het openen van de deuren zette de groep transitmigranten het echter op een lopen. Volgens de politie getuigde de vrachtwagenchauffeur over een groep mannen, vrouwen en jonge kinderen. De chauffeur belde nog de politie, maar de opgeroepen patrouilles troffen niemand meer aan in de buurt.