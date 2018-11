Bestuurder tankt zonder te betalen 19 november 2018

Een bestuurder van een wagen met Britse nummerplaat heeft zaterdagmorgen in De Panne en Koksijde geprobeerd om te tanken zonder te betalen. Volgens de politie Westkust was het voertuig eerst naar tankstation Total in de Duinhoekstraat in De Panne gereden. De uitbater herkende het voertuig van bij een vorige brandstofdiefstal en sloot de pomp meteen af. Hij belde de politie. De patrouilles begaven zich naar de buurt, maar even later kwam al de tweede melding binnen. Bij Total in de Strandlaan in Koksijde was de dief er wel in geslaagd om vol te tanken zonder betalen. De politie is een onderzoek opgestart en gaat aan de slag met camerabeelden. (BBO)