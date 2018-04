Bestuurder rijdt zich vast op tramsporen 03 april 2018

In de Westhoeklaan in De Panne kwam een 50-jarige bestuurder uit Nieuwpoort zaterdagnacht om 4 uur met zijn bestelwagen op de tramsporen terecht. De man raakte niet gewond, maar zijn voertuig was wel perte totale en moest getakeld worden. (SDVO)