Bestuurder die onwel werd gereanimeerd 17 november 2018

In de Garzebekeveldstraat in Adinkerke werd gisteren rond 14 uur een bestuurder onwel in zijn auto. De man kon zijn voertuig nog net aan de kant zetten. Omstaanders verwittigden de hulpdiensten en ook de mug rukte uit. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd. Intussen had de brandweerpost van De Panne een scherm geplaatst om de privacy van het slachtoffer te garanderen. Het slachtoffer werd bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. (BBO)