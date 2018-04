Beklaagde: "Geen advocaat nodig: lsd was van mij" 21 april 2018

Een jongeman uit Adinkerke is gisteren bijzonder vrolijk voor de strafrechter in Veurne verschenen. D.R. moest zich verantwoorden voor het bezit van cannabis en marihuana en voor het feit dat hij aan een vriend een lsd-strip wilde geven als verjaardagscadeau. "Was het een leuk feestje zo?" wilde de rechter weten. "Ah neen, want de politie heeft de strip afgenomen nog voor ik aankwam", lachte D.R. "Ik heb er dus geen idee van hoe leuk het was. Maar geen probleem hoor: ik beken alles. Alles is juist wat gezegd wordt. Ik heb geen advocaat nodig." De jongeman was akkoord met het vervullen van een werkstraf van 80 uren. De rechter velt een vonnis op 1 juni. (JHM)