Begraafplaats is uitgebreid 02u51 0

De begraafplaats in De Panne is helemaal afgewerkt nu ook het groen is aangeplant. De gemeente investeerde er 1,2 miljoen euro in. Aan de rechterzijde kan je in een lange laan wandelen langs de 14 van de 46 columbariumelementen die er al staan en langs de 14 van de 65 urnenveldelementen. Er zijn ook 108 nieuwe plaatsen voor dubbele grafkelders. Op het einde van die laan ligt een strooiweide, staat een herdenkingselement en een ceremoniële sokkel. (GUS)