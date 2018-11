Beach Enduarance komt eraan 24 november 2018

De Panne geeft morgen zondag om 8.30 uur het startshot van de 23ste editie van De Panne Beach Endurance. Dat is de oudste strandrace voor mountainbikers in ons land. De gemeente verwacht ongeveer 1.000 deelnemers van wie een kwart uit het buitenland. Die starten allemaal samen voor een lastig parcours door het zand. Drie ronden van 17 kilometer moeten ze afwerken. Spektakelplaatsen zijn de campings Perroquet en Zeepark, de doortocht op de Zeedijk en de massastart. Voor jongeren tussen 10 en 14 jaar start er vijf minuten na die massastart een kids strandrace over een halve ronde van tien kilometer. Info: www.beach-endurance.be. (GUS)