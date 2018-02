Bart Peeters topt affiche Festival aan Zee 24 februari 2018

02u40 0

Bart Peeters is de headliner op de vijfde, gratis editie van Festival aan Zee op 28 en 29 april in De Panne. Andere namen die de organisatie al bekend maakt, zijn de Antwerpse rapper Masai Jr, De Helden, Jebroer, Milo Meskens en dj Shizzle Le Sauvage.





"We presenteren ook nu weer een mooie affiche met niet alleen muziek, maar ook een uitgebreid aanbod animatie en straattheater", zegt toerismeschepen Bram Degrieck (Onafhankelijk). "Onze diensten Jeugd en Sport en verenigingen in De Panne organiseren kindvriendelijke activiteiten." Info: www.festivalaanzee.be. (GUS)