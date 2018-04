Bankkaart gestolen en 500 euro afgehaald 11 april 2018

Een vrouw uit De Panne deed aangifte bij de politie nadat iemand 500 euro afhaalde met haar bankkaart. Op 30 maart had ze haar voertuig geparkeerd in de Sloepenlaan in De Panne.





Tussen 16 en 17 uur, toen de vrouw haar voertuig achterliet, zou iemand haar portefeuille hebben gestolen uit haar voertuig, geld hebben afgehaald en haar portefeuille terug in haar wagen hebben gelegd. Naar eigen zeggen was haar wagen op slot, maar daar zijn geen bewijzen van. De politie is een onderzoek gestart. (BBO)