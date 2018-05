Autobrand 09 mei 2018

02u35 1

De brandweer is gisteren rond 14 uur uitgerukt voor een autobrand langs de Koninklijke Baan. Bij aankomst had de bestuurder de brand al geblust . In De Panne was het gisteren filerijden door een toevloed van Fransen, die Wapenstilstand vieren op 8 mei. De auto raakte oververhit door aan te schuiven zonder af te koelen. (BBO)