Auto crasht tegen vrachtwagen die aanschuift in file aan Franse grens Bart Boterman

29 maart 2019

17u25 0 De Panne Op de E40 in Adinkerke is kort na de middag een personenwagen ingereden op een vrachtwagen die stond aan te schuiven in de file. De auto werd weggeslingerd en kwam in tegengestelde richting en zwaar beschadigd tot stilstand. De bestuurder, een Fransman, kwam er met lichte verwondingen vanaf.

In Duinkerke zijn opnieuw stiptheidsacties van de Franse douane aan de gang en de snelweg is er afgesloten. Het resulteert in een file tot op Belgisch grondgebied. Rond 13.20 reed een Fransman met zijn Renault Scenic in op stilstaande vrachtwagen. Het slachtoffer zat gekneld in zijn wagen en werd bevrijd door de brandweer. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht en liep volgens de Wegpolitie West-Vlaanderen lichte verwondingen op.

Door het ongeval werd de file nog langer dan voorheen. De snelweg werd afgesloten door de politie tot de takeling van het voertuig en de vaststellingen voorbij waren. Rond 15 uur was de hinder, althans vanwege het ongeval, voorbij.