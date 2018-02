Arbeiders stoten op obus tijdens heraanleg markt 08 februari 2018

Bij de heraanleg van het marktplein in De Panne stootten arbeiders dinsdagavond op een obus uit de Eerste Wereldoorlog. De politie werd meteen verwittigd en die contacteerde ontmijningsdienst DOVO. Na een inspectie bleek het projectiel niet meteen gevaarlijk. De politie stelde een kleine perimeter in en DOVO kwam het projectiel woensdagmorgen ophalen. De werken kwamen niet in het gedrang. (BBO/GUS)