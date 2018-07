Amazone komt onder paard terecht op strand 24 juli 2018

02u31 0 De Panne Op het strand in De Panne, vlak bij de grens met het Franse Bray-Dunes, is zondag in de vooravond een 16-jarig meisje uit Edingen gewond geraakt tijdens het paardrijden.

Het paard struikelde en de amazone kwam onder het dier terecht. De situatie leek ernstig, dus werd er meteen een mug-team opgeroepen. De plaats was echter moeilijk bereikbaar en de politie diende de mug-artsen en het slachtoffer met de terreinwagen over het strand te escorteren.





Vloed op komst

Volgens de politie Westkust zat er tijdsdruk achter gezien de vloed aan het opkomen was. Het slachtoffer werd naar het AZ West in Veurne overgebracht. De amazone maakte deel uit van een groep van een elftal ruiters en monitoren uit Wallonië die naar de kust waren afgezakt om op het strand en in de duinen te wandelen. Hun paarden staan voor een week gestald in manège De Drie Vijvers in Adinkerke. Het meisje bleek uiteindelijk minder ernstig gewond dan gedacht. Ze mocht gisteren het ziekenhuis al verlaten.





(BBO)