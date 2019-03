Alcoholslot in voertuig van gemeente De Panne? JHM

25 maart 2019

14u33 0

Kan er een alcoholslot worden geplaatst in een lichte vrachtauto van de gemeente De Panne? Dat is een vraag waarop de gemeente tegen 27 mei een antwoord zal moeten bieden aan de advocaat van P.S. De 52-jarige gemeentearbeider stond terecht in de politierechtbank van Veurne nadat hij opnieuw betrapt werd op rijden onder invloed. Hij legde een ademtest af van bijna 2 promille. De politierechter overweegt nu om hem een alcoholslot op te leggen maar aangezien hij overdag de hele tijd op de baan is met een voertuig van de gemeente, en hij de enige is die een vrachtwagen kan besturen, zou dat alcoholslot in een voertuig van de gemeente moeten geplaatst worden. “Ik zal moeten vragen hoe de gemeente als overheidsdienst hierover denkt”, sprak de advocaat. De zaak gaat op 27 mei verder.