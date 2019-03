Agressieve man deelt kopstoten uit

in Fisher’s Inn en Rialto JHM

08 maart 2019

13u54 0 De Panne Een man uit De Panne verscheen vrijdagochtend voor drie geweldfeiten voor de strafrechter in Veurne.

Twee van die feiten speelden zich op nauwelijks twee weken tijd af in café Fisher’s Inn in De Panne. “Op 28 november 2017 vond C.W. dat een andere man in het café iets teveel keek naar zijn vriendin en opeens een beledigende opmerking maakte. Hij gaf hem zware kopstoten waardoor de man zijn neus brak. Die neus staat nu nog steeds scheef. Zijn kledij hing ook vol bloed. Wij vragen 2.500 euro als esthetische schadevergoeding”, sprak de advocaat van slachtoffer Y.V. En op 14 december 2017, nauwelijks twee weken later, ging S.C. alweer door het lint in de Fisher’s Inn. Ook deze keer deelde hij enkele kopstoten uit. Op 12 juni 2018 zat S.C. naast een man aan de toog in de Rialto. Die sprak hem aan, maar omdat S.C. hem niet verstond, gaf hij hem dan maar enkele vuistslagen waardoor hij drie gebroken tanden had. “Het is duidelijk dat die man een agressieprobleem heeft, dat blijkt al vier keer eerder op zijn strafblad. Ik vorder daarom voor alle feiten samen 12 maanden en 1.600 euro boete”, sprak de procureur. Vonnis op 12 april.