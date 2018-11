Agressie na handtasdiefstal 12 november 2018

In de De Pannelaan in Adinkerke moest de politie zaterdagnacht rond 1.30 uur tussenbeide komen bij een ruzie in een handelszaak. Een vrouw en een man, beiden uit Frankrijk, hadden het met elkaar aan de stok gekregen omdat de man haar handtas had gestolen. Toen de politie aankwam keerde de 25-jarige man uit Duinkerke en zijn vrienden zich tegen de politie. Hij wou de feiten niet toegeven. (JHM)