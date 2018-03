Afvalstraatjes met Diftar-containers 07 maart 2018

02u46 0 De Panne Tegen september wil milieuschepen Bram Degrieck (Onafhankelijk) de eerste twee afvalstraatjes openen in de Keesjesdreef en op het Koningsplein. Later komen er ook in de Elisabethlaan, bij de kerk en het marktplein in Adinkerke en bij de sporthal.

Zo'n straatje bevat een container voor restafval, glas, papier, karton en pmd. De restafvalfractie is betalend en daarvoor kiest De Panne een uniek systeem. "Net zoals bij de thuisophaling passen we het Diftarsysteem toe", legt Degrieck uit. "De gebruiker betaalt dus per aangeleverde hoeveelheid en geen standaardtarief. We zullen elf cent per kilo aanrekenen. Inwoners kunnen zich een pas aanschaffen waarop ze een bedrag kunnen zetten. Telkens ze restafval in de container stoppen, gaat een bedrag van hun tegoed. Voor toeristen lanceren we een wegwerpkaart van vijf of tien euro en wie maar een weekendje blijft, kan nog altijd een gewone huisvuilzak aankopen. Naast de zes afvalstraatjes plannen we ook nog zeventien individuele ondergrondse containers voor restafval, ook volgens het systeem 'de vervuiler betaalt'. Hopelijk verdwijnt zo de vuilzak langzaam maar zeker uit het straatbeeld. Nu al gebruiken meer dan 1.500 gezinnen de restafvalcontainer die thuis opgehaald wordt." In de realisatie en plaatsing van afvalstraatjes en ondergrondse containers investeert de gemeente 850.000 euro. Deze legislatuur ging alles samen al ruim 1,2 miljoen euro naar ingrepen om van De Panne de properste kustgemeente te maken. (GUS)