Afbraak zeilwagencentrum start in juni 18 mei 2018

02u45 2

Het zeilwagencentrum in de Dynastielaan gaat volgende maand tegen de vlakte. Op dezelfde plek komt een nieuw gebouw voor de zeilwagenclubs De Krab en RSYC en de zeilwagenfederatie Lazef. De extra bergruimte wordt ondergronds ingericht, net als de afzonderlijke kleedkamers met douches en sanitair. Op het gelijkvloers is plaats voor een cafetaria, bureau, onthaal, een werkplaats en opslagruimte. De gemeente kiest voor een strakke look met beton en houten accenten. In containers vindt het personeel tijdens de werken onderdak. De bouw zelf start in september. De investering kost ruim 1,2 miljoen euro. Van Toerisme Vlaanderen krijgt de gemeente een kwart miljoen euro subsidie. (GUS)