Adinkerkenaar Johan Geerts ereburger van Slowaakse stad GUS

04 maart 2019

11u15 0 De Panne Onverwacht kreeg Johan Geerts de titel van ereburger van de Slowaakse stad Hlohovec. De plaatselijke burgemeester reisde 1416 kilometer om hem het plaket te geven. Johan is voorzitter van de ‘Vrienden van Hlohovec’. Al 37 jaar is er een verbroedering tussen De Panne en de Slowaakse stad.

Elk jaar houden de Tsjechische en Slowaakse ambassades een herdenking voor de slachtoffers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook op de Engelse militaire begraafplaats in de Kromfortstraat in Adinkerke liggen er 40 Tsjechische en Slowaakse soldaten begraven en op de burgerlijke begraafplaats van De Panne kregen een aantal soldaten hun laatste rustplaats. Vanuit die herdenkingen groeide 37 jaar terug het initiatief om te verbroederen. Het ene jaar reizen Pannenaren naar Hlohovec en het andere jaar brengen de Slowaken een tegenbezoek. De mensen slapen in gastgezinnen.

Nu er in De Panne een nieuw bestuur actief is en Peter Kormuth aangesteld is als nieuwe, Slowaakse ambassadeur was het tijd voor een officieel moment. Tijdens die ontmoeting was er voor Johan Geerts een verrassing. “De verbazing was groot toen burgemeester Miro Kollar van Hlohovec speciaal naar De Panne was afgereisd om Johan het ereburgerschap te geven”, zegt Johan Degrieck die al jaren verbonden is met de ‘Vrienden van Hlohovec’. “Johan was vroeger schoolhoofd van de gemeenteschool in Adinkerke. Al van in de beginjaren van de jumelage ging hij met zijn schoolkinderen op sneeuwklassen naar Slowakije. Hij is zo begeesterd door het land dat hij een aardig woordje Slowaaks kan spreken.”

Van 21 tot 27 augustus trekt een delegatie uit De Panne opnieuw naar Hlohovec. Enkel de reiskosten moeten de Pannenaren betalen. Het verblijf bij het gastgezin is gratis. Wie wil mee reizen, kan Johan Geerts bereiken op 058/41.44.72 of secretaris Eric Moerman op 058/41.14.48.