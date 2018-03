Acht op de tien hotelkamers bezet in paasweekend Toeristen kiezen voor kust ondanks voorspeld kwakkelweer 28 maart 2018

02u39 2 De Panne Stralend lenteweer hoeven we bij de start van de paasvakantie niet te verwachten, maar dat belet veel toeristen niet om een verblijf aan de kust te boeken. 80 procent van de hotelkamers aan de kust is bezet.

Bij hotel Donny in De Panne zien ze de paasvakantie rooskleurig tegemoet. "Dit weekend zijn onze kamers al voor 95 procent volzet en volgende dinsdag is er zelfs geen plaatsje meer vrij", blikken Tania Deconinck en Geert Van Guyze vooruit. "Onze 45 kamers zijn vooral gereserveerd voor families. We konden dit jaar al niet klagen. Met de wielerwedstrijd Driedaagse Brugge-De Panne bijvoorbeeld zaten we ook al helemaal vol met koersliefhebbers."





Campings

In Koksijde hopen ze nog op lastminuteboekingen. Sofie Vandamme runt er hotel Soll Cress met 43 kamers. "Komend weekend is twee derde vol en daarna zitten we al aan meer dan de helft. Laat ons de vingers kruisen dat de zon zal stralen, want dan begint de telefoon als vanzelf te rinkelen."





Bij de toeristische diensten aan de Westkust hebben ze er alleszins vertrouwen in. Nieuwpoort telt net geen 450 hotelkamers. Daar zitten ze aan een bezetting van 80 procent voor het paasweekend. Koksijde heeft 207 hotelkamers, waarvan er dit weekend ongeveer 75 procent bezet is. Van de 480 hotelkamers in De Panne is drie kwart nu al volzet. In Bredene zijn twee van de vier hotels volzet tijdens het paasweekend, ook de campingsector spreekt van een gemiddelde bezetting van 80 procent. Vakantiepark Roompot zit aan 77 procent voor het paasweekend. In Camping Veld en Duin staat de bezetting in het paasweekend op iets meer dan 90 procent. "In de vakantie zelf hebben nog enkele gaatjes vrij en is zo'n 75 procent verhuurd, maar als er mooi weer voorspeld wordt, bestaat de kans dat ook die plaatsen nog ingevuld worden. Die cijfers zijn gelijkaardig aan vorige paasvakantie", vertelt Sander Vandamme.





Beaufort

Bij provinciaal toerismebedrijf Westtoer zijn ze niet verrast over de populariteit van de kust in deze periode.





"De paasvakantie is traditioneel de échte start van het toeristisch seizoen", zegt voorzitter Franky De Block. "Dit jaar krijgt die een extra dimensie door de kunsttriënnale 'Beaufort'. De impact daarvan mag zeker niet onderschat worden. We verwachten in de vakantie dan ook aan de volledige kust veel volk. De kust wordt zo ook in de paasvakantie meer en meer 'the place to be' om te ontspannen in eigen land", aldus De Block. (GUS/LBB/MMB)