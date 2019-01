Acht nieuwe gezichten in de gemeenteraad GUS

03 januari 2019

De installatie van de gemeenteraad in De Panne verliep bijzonder vlot. Liefst 8 van de 21 raadsleden is nieuw. De helft van het college voor schepenen en burgemeester zet zijn eerste politieke stappen.

De gemeentelijke feestzaal in De Panne waar de gemeenteraad werd geïnstalleerd zat afgeladen vol. Er was zelfs een speciaal hoekje voorzien voor de aanwezige kinderen. Er waait dan ook een nieuwe wind door de kustgemeente. De kartellijst Lijst Burgemeester had dan wel tien zetels, toch was dat niet voldoende om opnieuw de meerderheid te vormen. CD&Vplus en DAS zetelen voortaan apart in de oppositie. ACT!E, Het Plan-b en N-VA vormen samen het nieuwe bestuur met elf zetels. Voor ACT!E zetelen schepenen Wim Janssens, Michèle Vandermeeren en Stéphane Buyens, gemeenteraadsvoorzitter Serge Van Damme en raadsleden Marc Hauspie en Pascal Demuysere. Het Plan-b levert burgemeester Bram Degrieck, schepen Nicolas Luyssen en raadsleden Geoffrey Vandevelde en Dina Nevens. Schepen Cindy Verbrugge is N-VA-gezicht. Voor CD&Vplus zijn Johan Blieck, Frans Buyse, Pol George, Eric Vanhee en Bruno Dequeecker de gezichten. Oud-burgemeester Ann Vanheste, Ann Woestijn, Arne Debaeke, Christophe Delrive en Danny Butsraen vormen het DAS-front. In haar afscheidsrede betreurde Ann Vanheste het gebrek aan respect van de nieuwe bewindsploeg maar ze beloofde wel een positieve inbreng in de gemeenteraad. Pol George wenste de krappe meerderheid veel succes. Gemeenteraadsvoorzitter Serge Van Damme pleitte voor een constructieve sfeer in de gemeenteraad die volgens hem de hoogmis van de democratie moet worden. Burgemeester Bram Degrieck dankte in zijn slotwoord de vorige bestuursploeg, zijn huidige team en zijn familie met een speciale vermelding voor zijn gezin en zijn vader Johan die dertig jaar geleden zelf burgemeester was van De Panne. Elke nieuwe schepen bedankte nadien zijn voorganger met een boeketje bloemen.