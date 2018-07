Acht bewoners ontsnappen uit brandend huis 24 juli 2018

02u44 0 De Panne In de Dumontlaan in De Panne is maandagmorgen rond 5.30 uur brand uitgebroken in een villa.

Er kwam een hevige rookpluim uit een venster van de bovenverdieping.





"De acht aanwezigen hadden zichzelf al in veiligheid gebracht toen wij aankwamen", zegt brandweerkapitein Philippe Delacauw. "Het vuur brak uit in een zolderkamer van het huis. Die kamer is volledig uitgebrand. De andere ruimtes en verdiepingen konden we vrijwaren van brand, al is er wel veel rookschade. Een oorzaak is is niet meteen bekend", aldus Delacauw. Volgens de politie Westkust werd een branddeskundige aangesteld om de oorzaak te achterhalen.





(BBO)