Aan haren van trap gesleurd, maar vrouw trekt klacht in 03 mei 2018

02u52 0

Een dertiger uit De Panne riskeert 6 maanden cel en 1.000 euro boete wegens partnergeweld en het vernielen van een deur.





In augustus vorig jaar kreeg R.V. een hoogoplopende ruzie met zijn vrouw die naar boven vluchtte, naar het appartement van de bovenbuur met wie het koppel ruzie had. R.V. achtervolgde haar, stampte de deur in van zijn buur B., waar nog een handgemeen ontstond, en sleurde vervolgens zijn vrouw aan haar haren de trap af.





De vrouw diende klacht in, maar trok die weer in. "Ze heeft die klacht ingediend onder druk van de politie. Intussen is onze relatie weer stabiel en ook met buur B. is alles bijgelegd." Enkel de eigenaar van de flats stelde zich nog burgerlijke partij en eist 500 euro voor de deur. Vonnis op 25 mei. (JHM)