92 vluchtelingen onderschept aan grens: 72 teruggestuurd, 20 naar gesloten asielcentrum Bart Boterman

07 december 2018

12u55 0 De Panne De politie Westkust heeft donderdag liefst 92 transmigranten tegengehouden aan de Franse grens in Adinkerke bij De Panne. De collega’s van politiezone Polder, RIHO en de federale politie werkten mee aan de geplande actie.

“De controles vonden hoofdzakelijk plaats op en rond de DK-bussen die tussen Duinkerke en De Panne rijden. Na een uur hadden we al twintig vluchtelingen zonder papieren onderschept”, zegt Ine Deburchgraeve van politiezone Westkust. De twintig werden door het interventieteam van de federale politie overgebracht naar het gesloten centrum van de Dienst Vreemdelingenzaken in Steenokkerzeel, waar beslist wordt over een eventuele uitwijzing of asiel. “Aangezien we per dag maximaal twintig vluchtelingen mogen overbrengen, werden de 72 andere vluchtelingen aan de grens teruggestuurd. Het ging voornamelijk om Irakezen, Syriërs en Afghanen”, aldus Deburchgraeve.

Volgens haar ligt het resultaat in de lijn van de vorige acties. “Op 22 november bijvoorbeeld onderschepten we 72 vluchtelingen. Dit bewijst dat de problematiek rond transmigratie zeker nog actueel is. Met onze acties proberen we vooral ook ontradend te werken.”