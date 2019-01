91-jarige man zwaargewond door CO-vergiftiging Bart Boterman

10 januari 2019

12u15 0 De Panne Een 91-jarige man uit de Veurnestraat in De Panne is zwaargewond geraakt door CO-vergiftiging. De hulpdiensten werden woensdagavond rond 22 uur opgeroepen door de 77-jarige echtgenote van het slachtoffer.

De oorzaak was volgens de politie een defecte gasboiler en een slecht werkende schouw waardoor de gassen niet weg raakten. De echtgenote sloeg volgens de politie alarm toen haar man al bewusteloos was. De vrouw zelf had last van zware hoofdpijn en duizeligheid. Beide bewoners werden naar het ziekenhuis overgebracht. De vrouw was er snel bovenop na beademing in de zuurstofkamer. De man is er echter nog steeds erg aan toe. De brandweer sloot de gasboiler af en verzegelde het toestel.

CO-intoxicatie voorkomen kan door het toestel en de schouw regelmatig te laten controleren door een vakman.