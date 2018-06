90 snelheidsduivels geflitst BART BOTERMAN

20 juni 2018

18u21 0

De politie Westkust slingerde dinsdag negentig snelheidsduivels op de bon. De flitswagen stond beurtelings geparkeerd langs de Veurnestraat in De Panne, de Polderstraat in Oostduinkerke en de Leopold II-laan in Oostduinkerke. Daar werden respectievelijk 30, 27 en 33 bestuurders geflitst. Overal bedroeg de toegelaten snelheid 50 kilometer per uur. De overtreders mogen een minnelijke schikking of dagvaarding in de bus verwachten.