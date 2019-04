4 jaar cel voor 67-jarige die stiefkleindochter misbruikt Bart Boterman

03 april 2019

18u08 0 De Panne Een 67-jarige man uit de buurt van Bergen is op de rechtbank van Veurne veroordeeld tot 4 jaar cel voor ernstige zedenfeiten. Toen hij nog in De Panne woonde, maakte hij zich schuldig aan verkrachting van zijn stiefkleindochter en aanranding van zijn stiefdochter, biologische kleindochter en andere stiefkleindochter.

De zedenfeiten begonnen bij zijn stiefdochter (36) toen die net meerderjarig was, met ongewenste betastingen en het tonen van zijn geslachtsdelen. Dat hield schijnbaar op en de vrouw deed nooit aangifte bij de politie, tot in 2015. Haar eigen dochter getuigde over wat zich jarenlang allemaal afspeelde bij haar stiefopa, toen hij bijvoorbeeld moest babysitten. Het meisje, bij het begin van de feiten amper zes jaar, werd verschillende keren betast over de borsten en schaamstreek. Later werd ze zelfs gepenetreerd met de vinger en moest ze zijn geslachtsdeel in de mond te nemen. Het meisje mocht tegen niemand iets zeggen, want anders zou opa in de gevangenis vliegen.

Alles kwam naar boven tijdens een audiovisueel verhoor van het meisje. Toen de familie op de hoogte werd gebracht, kwamen nog getuigenissen aan het licht. Een andere stiefkleindochter werd ook een keer aangerand, maar in de juridische zin van het woord niet verkracht. Tijdens het babysitten, ze was toen elf jaar, was hij bij haar op bed komen liggen. Hij betastte haar en zei dat ze dit later met haar man zou doen. Toen ze wegliep, begon hij haar opnieuw te betasten. Dat stopte toen hij haar ouders thuis hoorde komen. Zijn eigen kleindochter getuigde tijdens een audiovisueel verhoor hoe ze zich moest losrukken toen hij over haar borsten wilde wrijven.

Niet onmiddellijk aangehouden

De 67-jarige man werd opgepakt en ontkende de feiten, hoewel hij daarna met mondjesmaat begon te bekennen dat hij - af en toe - eens wreef over bepaalde lichaamsdelen. De rechter veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van 4 jaar. Volgens het vonnis is de celstraf noodzakelijk om zijn ontoelaatbare handelingen te doen inzien. De man is daarnaast voor 5 jaar zijn burgerlijke en politieke rechten kwijt en mag gedurende 20 jaar geen functie uitoefenen of lid zijn van verenigingen waarbij hij in contact komt met minderjarigen. Hij was niet aanwezig om zijn vonnis te aanhoren. Het openbaar ministerie beval de onmiddellijke aanhouding, maar daar ging de rechter niet op in gezien de man de zorg opneemt voor zijn partner. Hij moet zich aanbieden in de gevangenis eens hij het vonnis heeft gekregen.