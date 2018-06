37 illegalen opgepakt op DK-bussen 28 juni 2018

De politie heeft dinsdag 37 transitmigranten opgepakt tijdens een gerichte actie in Adinkerke. Op de DK-bussen, de verbinding tussen Adinkerke en Duinkerke, werden 35 vluchtelingen aangetroffen. "Het betrof elf Irakezen, vijf Eritreeërs, vijf Afghanen, drie Pakistanen, drie Iraniërs, drie Vietnamezen, twee Ethiopiërs, twee Syriërs en een Nigeriaan", zegt Ine Deburchgraeve van de politiezone Westkust. Ook de spoorwegpolitie en het interventiekorps van de federale politie leverden bijstand. "Zes onder hen waren reeds gekend als illegale vreemdeling. Een andere persoon was gevlucht uit het gesloten asielcentrum in Steenokkerzeel en werd teruggebracht", aldus Deburchgraeve. Naast de DK-bussen controleerde de politie ook op verschillende plaatsen waar geregeld transitmigranten rondhangen. Aan het station van Adinkerke werden nog twee Irakese vluchtelingen opgepakt.