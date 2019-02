34 transmigranten op bus aan grens: “Die gratis bussen, moeten we daar niets aan doen?” Bart Boterman

22 februari 2019

14u31 0 De Panne De politie heeft donderdagnacht 34 transmigranten opgepakt aan grensovergang Le Perroquet in Adinkerke bij De Panne. Ze zaten op de twee laatste DK-bussen. “De gratis busverbinding tussen Duinkerke en Adinkerke blijft hét vervoermiddel bij uitstek voor transmigranten om de grens over te steken”, zucht Nicholas Paelinck, korpschef van de politizone Westkust.

De actie was een samenwerking tussen de politiezones Westkust, Polder, Riho, Vlas, Middelkerke, de federale politie, de cavalerie en Dienst Vreemdelingenzaken. “Die samenwerking is noodzakelijk, want het transmigrantenprobleem valt als politiezone nauwelijks alleen te bolwerken”, duidt de korpschef. Op de twee laatste DK-bussen zaten in totaal 34 transmigranten. Het ging om mannen, vrouwen en kinderen uit Irak, Tunesië en Pakistan. Ze werden overgebracht naar het cellencomplex van het commissariaat in de Ter Duinenlaan in Koksijde. De 34 werden geïdentificeerd en hun smartphones werden onderzocht op zoek naar gegevens van mensensmokkelaars. Dienst Vreemdelingenzaken beslist per geval over een overbrenging naar een gesloten centrum of een bevel tot verlaten van het land.

Vervoersmiddel bij uitstek

De politie is het werk intussen gewoon en weet waar te zoeken. “De gratis busverbinding tussen Duinkerke en Adinkerke blijft hét vervoersmiddel van transmigranten om de grens over te steken. Maar er valt weinig aan te doen. Er zitten veel grensarbeiders op die bus, dus afschaffen is moeilijk. En de politie heeft er bovendien niets over te zeggen. En stel dat het traject zou eindigen aan de grens, dan leggen de transmigranten het laatste stuk gewoon te voet af”, zucht de korpschef. “We hebben nochtans goede contacten met de buschauffeurs, maar je kunt niet zomaar iedere keer met een politiemacht uitrukken om 34 transmigranten op te pakken. De overheden moeten blijven nadenken over wat er moet gebeuren met die bussen”, aldus de korpschef.

“Afschaffen onmogelijk”

Burgemeester van De Panne Bram Degrieck (Het Plan-B) heeft geen pasklaar antwoord op de vraag hoe de instroom via de DK-bus aan banden gelegd kan worden. “Afschaffen is haast onmogelijk. Voor veel mensen zijn de bussen de enige manier om op het werk te geraken. En de transmigranten zullen door onze gemeente blijven trekken zolang ze naar het Verenigd Koninkrijk willen, met of zonder busverbinding”, zegt Degrieck. Hij ziet weinig oplossingen. “Het fenomeen is misschien ook makkelijker in te tomen als ze altijd op die bussen zitten. Ik weet het niet. Ik denk dat we als kleine gemeente enkel kunnen ondergaan. Het probleem brengt jammer genoeg wel her en der overlast en een onveiligheidsgevoel met zich mee.”