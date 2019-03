32-jarige vrouw die bromfietsster doodreed en vluchtte, aangehouden. Vrouw bekende dat ze gedronken had TT Jelle Houwen

04 maart 2019

12u14

Bron: Eigen berichtgeving 9 De Panne De bestuurster die gisteren een gevallen bromfietsster doodreed in De Panne en vluchtmisdrijf pleegde, is aangehouden door de onderzoeksrechter in Veurne. De 32-jarige vrouw had zich vanmorgen vroeg zelf aangegeven en gaf toe dat ze gedronken had op het moment van het ongeval. De vrouw blijft een week in de cel, haar verklaringen worden verder onderzocht.

Het ongeval gebeurde gisteren rond 6.30 uur op de Duinkerkelaan in De Panne. Volgens de eerste bevindingen zou de bromfietsster eerst ten val gekomen zijn. Korte tijd later werd de 44-jarige Samira Chebbah uit De Panne overreden.

Uitwijken

Niet veel later moest een taxichauffeur op straat uitwijken voor haar handtas en bromfiets en vond hij een dertigtal meter verder het lichaam van de vrouw. De man probeerde haar te reanimeren en belde de hulpdiensten, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De taxichauffeur verkeerde in shock.



Het parket stelde een wetsdokter aan. Al snel werd duidelijk dat een camera het ongeval had gefilmd. Volgens het parket reed de verdachte in een klein voertuig met een donkere kleur. Vanmorgen heeft de vluchtende bestuurster zich aangegeven. “Een 32-jarige vrouw uit De Panne heeft zich rond 4.45 uur gemeld bij de politie in Koksijde”, aldus het parket.

Stoeprand

“De vrouw verklaarde dat ze op de terugweg was na een avondje stappen”, meldt het parket. “Ze heeft ook toegegeven dat ze gedronken had. Naar eigen zeggen zag de vrouw een bromfiets liggen. Ze weet ook dat ze iets geraakt heeft, maar dacht dat het mogelijk de stoeprand was. Ze is niet gestopt. Er zal nu onderzocht worden of haar verklaringen compatibel zijn met de bevindingen van de wetsdokter en de verkeersdeskundige.”

De onderzoeksrechter heeft de vrouw vanmiddag aangehouden. Vrijdagochtend beslist de raadkamer of zij langer in de gevangenis moet blijven.

De omgekomen Samira Chebbah woont amper een kilometer verderop van het ongeval, in de Westhoeklaan. De vrouw is moeder van twee kinderen: Mathilde (20) en Maxim (23).