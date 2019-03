32-jarige vrouw die bromfietser doodreed in De Panne, geeft zich aan bij politie Jelle Houwen

04 maart 2019

08u10 6 De Panne De bestuurster die gisteren een vrouw doodreed in De Panne en daarop vluchtmisdrijf pleegde, is opgepakt. Dat bevestigt het parket aan VTM NIEUWS. De 32-jarige vrouw reed een gevallen bromfietser aan, voor wie alle hulp te laat kwam. Vanmorgen om 4.45 uur meldde ze zich zelf bij de politie

Een team van speurders is de hele dag en nacht bezig geweest met het bekijken van alle camerabeelden, niet enkel de camerabeelden in de buurt van het ongeval, maar ook alle andere beelden in de ruime regio. De speurders onderzoeken welke auto’s op dat moment de politiezone binnenreden of verlieten. “Maar dat leverde tot nu toe niets op”, zegt procureur Filiep Jodts van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. “We werken echter non-stop door om de dader te kunnen klissen. De kans bestaat wel dat het om iemand gaat die weet waar er camerabewaking is en die zich snel uit de voeten heeft gemaakt door bijvoorbeeld de Franse grens over te steken.” Zeker is dat de aanrijder in een kleine, donkerkleurige wagen reed. Dat blijkt uit getuigenissen. Het ongeval zelf werd niet gefilmd.

Bij het ongeval kwam de 44-jarige Samira Chebbah om het leven. Ze woonde amper een kilometer verderop in de Westhoeklaan. De vrouw is moeder van twee kinderen: Mathilde (20) en Maxim (23). Samira reed rond 6.30 uur in de Duinkerkelaan en kwam daar plots ten val met haar bromfiets. Kort daarna werd ze overreden door de aanrijder. Nog korte tijd later moest een taxichauffeur op straat uitwijken voor haar handtas en bromfiets en vond hij een dertigtal meter verder haar lichaam. De man probeerde haar te reanimeren en belde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De taxichauffeur verkeert in shock.