2 jaar cel voor aanranding stiefdochter (10) 09 maart 2018

Een 44-jarige man uit De Panne is tot 2 jaar cel veroordeeld voor de aanranding van het 10-jarig dochtertje van zijn voormalige partner. De feiten vonden plaats tussen april 2014 en februari 2017 bij de beklaagde thuis.





De man met roots in Doornik, die al drie jaar aan de kust woont, randde meermaals zijn stiefdochtertje aan toen ze alleen waren. Daarbij begon hij te masturberen. De man zou het meisje ook hebben betast in zijn bed. Volgens de verklaringen van het meisje hield haar stiefvader er niet mee op nadat ze telkens vroeg te stoppen. Bovendien beval de man om er niets over zeggen tegen haar moeder, al deed het meisje dat toch na verloop van tijd. Er volgde een onderzoek en een audiovisueel verhoor.





Vervolgens werd de man aangehouden. Tijdens het proces voor de rechtbank van Veurne gaf de beklaagde te kennen enorme spijt te hebben.





De rechter sprak naast de celstraf van 2 jaar ook het intrekken van zijn burgerrechten voor vijf jaar lang uit, net zoals twintig jaar lang een verbod op contact met minderjarigen. (BBO)